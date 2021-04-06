"Интер" хочет продлить контракт с Конте

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"Интер" хочет продлить контракт с Конте

Фото инстаграм Антонио Конте

Руководство миланского "Интера" заинтересовано в продолжении сотрудничества с главным тренером команды Антонио Конте.

По информации La Gazzetta dello Sport, клуб рассчитывает продлить контракт с 51-летним специалистом.

Действующее соглашение между сторонами истекает в 2022 году. По его условиям наставник "нерадзурри" зарабатывает 12 миллионов евро.

Конте возглавляет "Интер" с лета 2019 года. В текущем сезоне команда близка к победе в Серии А, имея 8-очковый отрыв за 9 туров до конца чемпионата.

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