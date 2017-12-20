"Интер" хочет продлить контракт с Мирандой

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"Интер" хочет продлить контракт с Мирандой

"Интер" собирается подписать новый контракт с бразильским защитником Жоао Мирандой, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, миланский клуб готовит новое двухлетнее соглашение для игрока. Его нынешний контракт истекает летом 2018 года.

В этом сезоне 33-летний Миранда провел за "Интер" 16 матчей в Серии А.

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