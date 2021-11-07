"Интер" хочет продлить контракт со Шкриньяром
Фото: инстаграм Шкриньяра/Автор неизвестен
Миланский "Интер" намерен предложить новый контракт со словацким защитником Миланом Шкриньяром, сообщает журналист-инсайдер Николо Скира.
По информации источника, "нерадзурри" планируют предложить футболисту до новый договор сроком до 2026 года и намерены начать переговоры на следующей неделе.
Нынешний контракт игрока рассчитан до 2023 года. Сейчас он зарабатывает 3.2 миллиона евро.
Шкриньяр играет за "Интер" с лета 2017 года. В текущем сезоне словак сыграл за миланский клуб 14 матчей, в которых забил 3 гола.
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