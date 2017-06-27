"Интер" хочет продлить Перишича

Руководство миланского "Интера" готовит новый контракт для полузащитника Ивана Перишича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" планируют предложить 28-летнему хорвату соглашение до 2021 года с увеличением зарплаты с четырёх до пяти миллионов евро за сезон.

Напомним, что купить Перишича по-прежнему пытается "Манчестер Юнайтед", однако этот трансфер сейчас кажется маловероятным. Скорее всего, футболист останется в "Интере". | http://soccernews.ru