"Интер" хочет усилиться лидером "Герты"

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"Интер" хочет усилиться лидером "Герты"

Миланский "Интер" работает над трансфером полузащитника "Герты" Валентино Лазаро, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, клубы близки к договорённости по трансферу 23-летнего австрийца.

"Нерадзурри" пока предлагают 17 миллионов евро плюс бонусы, "Герта" требует около 20 миллионов.

Стоит отметить, что футболист уже согласовал с "Интером" контракт до 2024 года с зарплатой 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Лазаро сыграл за "Герту" 34 матча, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

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