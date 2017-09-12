"Интер" хочет увеличить сумму отступных за Икарди до 200 миллионов евро

"Интер" намерен продлить контракт с аргентинским нападающим Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб хочет увеличить сумму отступных за футболиста до 200 миллионов евро. При этом будет также изменена в большую сторону зарплата форварда.

В данный момент отступных у 24-летнего Икарди составляют 110 миллионов евро, но при нынешнем трансферном рынке эта сумма уже не является гарантией сохранения игрока.

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