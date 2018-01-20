"Интер" хочет вернуть Ковачича

Теги реал мадридинтер миланматео ковачич

"Интер" хочет вернуть Ковачича

Миланский "Интер" заинтересован в возвращении полузащитника Матео Ковачича, который сейчас выступает за мадридский "Реал".

Как сообщает Sport Mediaset, "нерадзурри" рассматривают 23-летнего хорвата в качестве альтернативы хавбеку "Цзянсу Сунин" Рамиресу, если трансфер бразильца сорвётся.

В этом сезоне Ковачич сыграл за "Реал" всего 14 матчей и сделал 1 ассист. Известно, что он недоволен дефицитом игровой практики, поэтому готов сменить клубную прописку.

Не пропустите: "Интер" нацелился на чилийского защитника. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Вильярреал 20 34
5 Реал Мадрид 18 32
6 Севилья 20 32
7 Хетафе 20 27
8 Жирона 20 27
9 Бетис 19 27
10 Эйбар 19 27
11 Атлетик Бильбао 20 26
12 Сельта Виго 19 25
13 Леганес 18 24
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 20 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов