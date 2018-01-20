"Интер" хочет вернуть Ковачича

Миланский "Интер" заинтересован в возвращении полузащитника Матео Ковачича, который сейчас выступает за мадридский "Реал".

Как сообщает Sport Mediaset, "нерадзурри" рассматривают 23-летнего хорвата в качестве альтернативы хавбеку "Цзянсу Сунин" Рамиресу, если трансфер бразильца сорвётся.

В этом сезоне Ковачич сыграл за "Реал" всего 14 матчей и сделал 1 ассист. Известно, что он недоволен дефицитом игровой практики, поэтому готов сменить клубную прописку.

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