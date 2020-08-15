"Интер" хочет вернуть Перишича
В миланском "Интере" снова рассчитывают на вингера Ивана Перишича, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, руководство "нерадзурри" хочет вернуть 31-летнего хорвата, который текущий сезон проводит в аренде в "Баварии".
Напомним, что прошлым летом игрок не входил в планы тренерского штаба Антонио Конте, поэтому перебрался в Мюнхен.
В составе "ротен" Перишич забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 33 матчах. Чемпион Германии может выкупить его за 20 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20