"Интер" хочет вернуть Перишича

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"Интер" хочет вернуть Перишича

В миланском "Интере" снова рассчитывают на вингера Ивана Перишича, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, руководство "нерадзурри" хочет вернуть 31-летнего хорвата, который текущий сезон проводит в аренде в "Баварии".

Напомним, что прошлым летом игрок не входил в планы тренерского штаба Антонио Конте, поэтому перебрался в Мюнхен.

В составе "ротен" Перишич забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 33 матчах. Чемпион Германии может выкупить его за 20 миллионов евро.

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