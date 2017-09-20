"Интер" хочет вернуть в Европу Алекса Тейшейру

Теги интер миланалекс тейшейра

"Интер" хочет вернуть в Европу Алекса Тейшейру

Миланский "Интер" намерен вернуть в Европу вингера Алекса Тейшейру, выступающего за китайский "Цзянсу Сунин".

Как информирует итальянская пресса, "нерадзурри" намерены арендовать игрока с правом выкупа, но китайский клуб не желает отдавать в аренду футболиста, за которого он заплатил 50 миллионов евро. Таким образом, "Интеру" придётся выложить за игрока круглую сумму.

До переезда в Китай Тейшейра успешно играл за "Шахтер". В текущем сезоне китайской Суперлиги провёл 15 игр, забил 6 голов. 

Не пропустите! "Милан" нацелился на игрока сборной Германии | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 5 15
2 Ювентус 5 15
3 Интер Милан 5 13
4 Милан 5 12
5 Торино 5 11
6 Лацио 5 10
7 Рома 4 9
8 Сампдория 4 8
9 Аталанта 5 7
10 Фиорентина 5 6
11 Кальяри 5 6
12 Кьево 5 5
13 Болонья 5 5
14 Сассуоло 5 4
15 СПАЛ 5 4
16 Удинезе 5 3
17 Дженоа 5 2
18 Хеллас Верона 5 2
19 Кротоне 5 1
20 Беневенто 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов