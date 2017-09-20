"Интер" хочет вернуть в Европу Алекса Тейшейру

Миланский "Интер" намерен вернуть в Европу вингера Алекса Тейшейру, выступающего за китайский "Цзянсу Сунин".

Как информирует итальянская пресса, "нерадзурри" намерены арендовать игрока с правом выкупа, но китайский клуб не желает отдавать в аренду футболиста, за которого он заплатил 50 миллионов евро. Таким образом, "Интеру" придётся выложить за игрока круглую сумму.

До переезда в Китай Тейшейра успешно играл за "Шахтер". В текущем сезоне китайской Суперлиги провёл 15 игр, забил 6 голов.

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