"Интер" хочет заполучить лидера "Лацио"
"Интер" нацелился на хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.
Как сообщает La Repubblica, римский клуб оценивает своего лидера в 90 миллионов евро. Однако "нерадзурри" хотят сбить цену путем включения в сделку своего хавбека Роберто Гальярдини и форварда Маттео Политано.
Контракт 24-летнего серба с клубом рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне на его счету семь забитых мячей и три ассиста в 41 матче.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аталанта
|0
|0
|2
|Болонья
|0
|0
|3
|Брешия
|0
|0
|4
|Кальяри
|0
|0
|5
|Фиорентина
|0
|0
|6
|Дженоа
|0
|0
|7
|Хеллас Верона
|0
|0
|8
|Интер Милан
|0
|0
|9
|Ювентус
|0
|0
|10
|Лацио
|0
|0
|11
|Лечче
|0
|0
|12
|Милан
|0
|0
|13
|Наполи
|0
|0
|14
|Парма
|0
|0
|15
|Рома
|0
|0
|16
|СПАЛ
|0
|0
|17
|Сампдория
|0
|0
|18
|Сассуоло
|0
|0
|19
|Торино
|0
|0
|20
|Удинезе
|0
|0