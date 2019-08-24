"Интер" хочет заполучить лидера "Лацио"

"Интер" нацелился на хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает La Repubblica, римский клуб оценивает своего лидера в 90 миллионов евро. Однако "нерадзурри" хотят сбить цену путем включения в сделку своего хавбека Роберто Гальярдини и форварда Маттео Политано.

Контракт 24-летнего серба с клубом рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне на его счету семь забитых мячей и три ассиста в 41 матче.

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