"Интер" и "Аталанта" готовят обмен полузащитниками

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"Интер" и "Аталанта" готовят обмен полузащитниками

"Интер" и "Аталанта" могут провернуть громкую сделку во время зимнего трансферного окна, пишет Corriere della Sera.

По информации источника, в январе не исключён обмен хавбеками между клубами. Командами могут поменяться Алехандро Гомес и Кристиан Эриксен.

У аргентинца конфликт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, поэтому он хочет уйти как можно быстрее. Датчанин не входит в планы наставника Антонио Конте и также намерен сменить клубную прописку.

Допускается вариант обмена полузащитниками на правах аренды до конца нынешнего сезона.

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