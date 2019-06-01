"Интер" и "Атлетико" могут обменяться форвардами
"Интер" и "Атлетико" во время летнего трансферного окна могут совершить обмен игроками, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, в Милан может перебраться Альваро Мората, а в Мадрид - Мауро Икарди.
Впрочем, сделка ещё зависит и от "Челси", которому принадлежат права на испанского форварда.
Напомним, что "Атлетико" арендовал Морату до лета 2020 года. Что касается Икарди, то он не входит в планы нового главного тренера "Интера" Антонио Конте.
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Эвертон
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|38
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|14
|Борнмут
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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