"Интер" и "Атлетико" могут совершить обмен игроками

Миланский "Интер" и мадридский "Атлетико" могут в январе совершить обмен игроками, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, в столицу Испании может отправиться Жоау Мариу, а в обратном направлении - Николас Гайтан. При этом со стороны "матрасников" будет предусмотрена некоторая доплата.

В этом сезоне 24-летний португалец сыграл за "Интер" 15 матчей и сделал 4 голевых передачи. В активе 29-летнего аргентинца 12 игр в составе "Атлетико" без результативных действий.

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