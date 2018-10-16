"Интер" и "Атлетико" поборются за перспективного аргентинца

Теги атлетико мадридинтер миланривер плейт

"Интер" и "Атлетико" поборются за перспективного аргентинца

"Интер" и "Атлетико" поборются за полузащитника "Ривер Плейта" Эксекиэля Паласиоса, сообщает Ole.

По информации источника, "миллионеры" хотят выручить от продажи 20-летнего хавбека порядка 30 миллионов евро.

В этом сезоне Паласиос сыграл за "Ривер Плейт" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Интер" намерен предпринять попытку подписать Модрича в январе. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов