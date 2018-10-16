"Интер" и "Атлетико" поборются за перспективного аргентинца
"Интер" и "Атлетико" поборются за полузащитника "Ривер Плейта" Эксекиэля Паласиоса, сообщает Ole.
По информации источника, "миллионеры" хотят выручить от продажи 20-летнего хавбека порядка 30 миллионов евро.
В этом сезоне Паласиос сыграл за "Ривер Плейт" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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