"Интер" и "Атлетико" поборются за перспективного аргентинца

"Интер" и "Атлетико" поборются за полузащитника "Ривер Плейта" Эксекиэля Паласиоса, сообщает Ole.

По информации источника, "миллионеры" хотят выручить от продажи 20-летнего хавбека порядка 30 миллионов евро.

В этом сезоне Паласиос сыграл за "Ривер Плейт" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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