"Интер" и "Атлетико" следят за Пасторе

Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе может покинуть клуб. На 28-летнего игрока претендуют "Интер" и "Атлетико".

В текущем сезоне аргентинец провел 4 матча в Лиге 1 и забил 2 гола. Сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро.

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