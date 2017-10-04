"Интер" и "Атлетико" следят за Пасторе

Теги псжинтер миланатлетико мадридхавьер пасторе

"Интер" и "Атлетико" следят за Пасторе

Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе может покинуть клуб. На 28-летнего игрока претендуют "Интер" и "Атлетико".

В текущем сезоне аргентинец провел 4 матча в Лиге 1 и забил 2 гола. Сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро.

Читайте также: "Барселоне" не нужен Ди Мария. |  http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Деньги не на ветер: готов ли ПСЖ бороться за победу в Лиге чемпионов?

Деньги не на ветер: готов ли ПСЖ бороться за победу в Лиге чемпионов?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 8 22
2 Монако 8 19
3 Марсель 8 16
4 Нант 8 16
5 ФК Кан 8 15
6 Бордо 8 15
7 Сент-Этьен 8 14
8 Лион 8 13
9 Труа 8 11
10 Ницца 8 10
11 Генгам 8 10
12 Анжер 8 9
13 Монпелье 8 9
14 Тулуза 8 8
15 Ренн 8 6
16 Амьен 7 6
17 Дижон 8 6
18 Лилль 7 5
19 Страсбур 8 5
20 Метц 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов