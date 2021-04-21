"Интер" и "Атлетико" вышли из Европейской Суперлиги

Миланский "Интер" и мадридский "Атлетико" на официальных сайтах объявили о выходе из проекта Европейской Суперлиги.

В испанском клубе объяснили данное решение близкими отношениями с фанатами, которые были против Суперлиги. Футболисты и тренерский штаб поддержали решение клуба.

Ранее из Суперлиги вышли английские "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". В проекте остались только испанские "Реал" и "Барселона", а также итальянские "Милан" и "Ювентус".

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