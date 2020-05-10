"Интер" и "Барселона" не могут договориться по трансферу Видаля

Теги артуро видальбарселонаинтер милантрансферы

"Интер" и "Барселона" не могут договориться по трансферу Видаля

Миланский "Интер" хочет купить чилийского полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля, но не может договориться по его трансферу, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил за футболиста 15 миллионов евро, но каталонцы требуют на пять миллионов больше. 

Ранее сообщалось, что чилийцем также интересуются "Ювентус" и дортмундская "Боруссия".

В нынешнем сезоне 32-летний Видаль провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Пьянич согласовал контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент

Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов