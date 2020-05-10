"Интер" и "Барселона" не могут договориться по трансферу Видаля

Миланский "Интер" хочет купить чилийского полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля, но не может договориться по его трансферу, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил за футболиста 15 миллионов евро, но каталонцы требуют на пять миллионов больше.

Ранее сообщалось, что чилийцем также интересуются "Ювентус" и дортмундская "Боруссия".

В нынешнем сезоне 32-летний Видаль провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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