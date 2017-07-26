"Интер" и "Бавария" поборются за Хюсая

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"Интер" и "Бавария" поборются за Хюсая

"Интер" и "Бавария" проявляют интерес к албанскому защитнику "Наполи" Эльсеиду Хюсаю, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, оба клуба намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него более 30 миллионов евро.

23-летний Хюсай выступает за "Наполи" с 2015 года, провел за клуб 88 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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