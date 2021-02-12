"Интер" и "Челси" ведут переговоры об обмене полузащитниками
Ближайшим летом "Интер" и "Челси" могут провернуть громкий обмен игроками, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, есть вероятность, что Кристиан Эриксен отправится в Лондон, а Жоржиньо - в Милан.
Сейчас клубы ведут переговоры о возможной сделке. Уже известно, что "синие" не согласны на прямой обмен и хотят доплату в размере 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Эриксен провёл за "Интер" 18 игр и забил 1 мяч. В активе Жоржиньо за указанный период 6 голов и 1 ассист в 22 матчах в составе "Челси".
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