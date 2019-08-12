"Интер" и "Фиорентина" готовят обмен футболистами
"Интер" и "Фиорентина" могут совершить обмен футболистами.
Как сообщает Calciomercato, "нерадзурри" хотят подписать защитника "фиалок" Кристиано Бираги. В обмен на него "Интер" готов отпустить в "Фиорентину" своего защитника Далберта.
25-летний Далберт выступает за "Интер" с 2017 года. За это время бразилец провел 26 игр, забил один гол и отдал один ассист.
Бираги перебрался в "Фиорентину" в 2017 году. В составе клуба 26-летний итальянец сыграл 75 матчей, в которых забил два гола и отдал 11 ассистов.
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