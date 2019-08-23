"Интер" и "Фиорентина" обменяются защитниками
"Интер" и "Фиорентина" до закрытия летнего трансферного окна осуществят обмен футболистами.
Как сообщает Calciomercato, клубами поменяются защитники Далберт и Кристиано Бираги.
Сделка будет оформлена в формате аренды с обязательством последующего выкупа.
Стоит отметить, что рыночная стоимость и Далберта, и Бираги составляет 10 миллионов евро.
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|Команда
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|О
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|Ювентус
|38
|90
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|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17