"Интер" и "Фиорентина" обменяются защитниками

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"Интер" и "Фиорентина" обменяются защитниками

"Интер" и "Фиорентина" до закрытия летнего трансферного окна осуществят обмен футболистами.

Как сообщает Calciomercato, клубами поменяются защитники Далберт и Кристиано Бираги.

Сделка будет оформлена в формате аренды с обязательством последующего выкупа.

Стоит отметить, что рыночная стоимость и Далберта, и Бираги составляет 10 миллионов евро.

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