"Интер" и "Фиорентина" заключили принципиальную договоренность о переходе Кьезы

"Интер" и "Фиорентина" пришли к договоренности о том, что следующим летом нападающий Федерико Кьезы перейдет в миланский клуб за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" уже согласовал условия контракта с футболистом, однако с "фиалками" договорится так и не удалось. В "Фиорентине" были очень недовольны там, как туринцы вели переговоры.

Контракт Кьезы с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету форварда 12 забитых мячей в 41 игре.

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