"Интер" и "Ливерпуль" поборются за хавбека "Ромы"

Хавбек "Ромы" Лоренцо Пеллегрини летом может покинуть клуб.

Как сообщает Tribalfootball, в услугах 21-летнего игрока заинтересованы "Интер" и "Ливерпуль". Клаусула футболиста составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Пеллегрини сыграл 33 матча, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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