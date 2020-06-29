"Интер" и "Манчестер Сити" могут обменять Шкриньяра на Агуэро

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"Интер" и "Манчестер Сити" могут обменять Шкриньяра на Агуэро

"Интер" и "Манчестер Сити" изучают возможность обмена футболистами во время летнего трансферного окна.

По информации Calciomercato, клубы рассматривают возможность обменять защитника Милана Шкриньяра на форварда Серхио Агуэро.

Рыночная стоимость словака - 48 миллионов евро, а аргентинца - 52 миллиона.

В текущем сезоне 25-летний Шкриньяр сделал 2 ассиста в 35 матчах. В активе 32-летнего Агуэро 23 гола и 4 результативные передачи в 32 играх.

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