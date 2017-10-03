"Интер" и "Манчестер Сити" поборются за хавбека "Гамбурга"

Полузащитник "Гамбурга" Тацуя Ито стал трансферной целью европейских топ-клубов.

Как сообщает Tribalfootball, на 20-летнего футболиста претендуют "Интер" и "Манчестер Сити". Известно, что "нерадзурри" и "горожане" уже направили в немецкий клуб запросы по возможному трансферу японца.

В этом сезоне Ито сыграл за "Гамбург" два матча, результативными действиями не отличался.

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