"Интер" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться игроками

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"Интер" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться игроками

Хавбек "Интера" Жоау Мариу попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Football Espana, "красные дьяволы" предлагают за игрока Хуана Мату и доплату. Однако "нерадзурри" вместо Маты просит включить в сделку Генриха Мхитаряна.

В текущем сезоне Мариу провел 11 матчей и отметился 4 ассистами.

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