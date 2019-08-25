"Интер" и "Манчестер Юнайтед" пока не могут договориться по трансферу Санчеса

Теги интер миланманчестер юнайтедалексис санчестрансферы

"Интер" и "Манчестер Юнайтед" пока не могут договориться по трансферу Санчеса

"Интер" продолжает переговоры по трансферу чилийского нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет арендовать футболиста с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. Манкунианцев не устраивает этот вариант, так как они хотят добиться аренды с обязательством выкупа за 20 миллионов евро.

Также есть сложности в вопросе зарплаты футболиста. "Интер" не готов платить ему более 4,5 миллионов евро. Таким образом, "Манчестер Юнайтед" придется компенсировать Санчесу зарплату до окончания его контракта с клубом. Размер выплаты может составить около 40 миллионов евро.

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