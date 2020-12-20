"Интер" и "Милан" добыли победы в Серии А

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"Интер" и "Милан" добыли победы в Серии А

Представляем результаты матчей 13-го тура итальянской Серии А.

"Торино" - "Болонья" 1:1

Голы: Верди, 69 - 1:0, Сориано, 78 - 1:1

"Торино": Милинкович-Савич, Бремер, Иццо (Войвода, 86), Войнович, Родригес, Ринкон, Лукич, Гояк (Мейте, 66), Линетти, Бонаццоли (Верди, 29), Белотти.

"Болонья": Анжело, Томиясу, Ларангейра, де Сильвестри (Дейкс, 62), Домингес (Схаутен, 63), Сванберг (Поли, 77), Медель, Сориано, Виньято, Барроу, Паласио.


"Интер" - "Специя" 2:1

Голы: Хакими, 51 - 1:0, Лукаку (пен), 71 - 2:0, Пикколи, 90 - 2:1

"Интер": Ханданович, Янг (Дармиан, 80), Шкриньяр, Бастони, Хакими (Д`Амброзио, 80), Барелла, Брозович (Видаль, 66), Гальярдини (Сенси, 46), де Врей, Лукаку (Перишич, 80), Мартинес.

"Специя": Проведель, Терци, Виньяли, Бастони, Исмайли, Дейола (Маджоре, 72), Риччи, Акампора, Мора (Агудело, 72), Джаси (Фариас, 80), Нзола (Пикколи, 80).


"Беневенто" - "Дженоа" 2:0

Голы: Инсинье, 57 - 1:0, Сау (пен), 89 - 2:0

"Беневенто": Монтипо, Туйя (Фулон, 80), Глик, Барба, Летициа, Капрари (Сау, 79), Хетемай, Импрота, Ионицэ, Инсинье (Тельо, 74), Лападула (Ди Серио, 79).

"Дженоа": Перин, Бани, Гольданига (Дзаппакоста, 75), Масьелло, Чиборра (Кришито, 58), Лерагер, Стураро (Радованович, 58), Пьяца, Гильоне, Дестро (Скамакка, 72), Шомуродов (Пандев, 58).


"Кальяри" - "Удинезе" 1:1

Голы: Ликояннис, 27 - 1:0, Лазанья, 57 - 1:1

"Кальяри": Краньо, Ликояннис, Годин, Карбони, Дзаппа, Жоао Педро (Перейро, 88), Марин, Рог (Олива, 88), Нандес, Соттиль (Симеоне, 79), Паволетти (Чеппителли, 64).

"Удинезе": Муссо, Ларсен (тер Авест, 89), Бонифаци (Де Майо, 90), Родриго Бекао, Зегелар, де Пауль, Уолас, Пуссетто (Несторовски, 78), Перейра (Мандрагора, 78), Деулофеу (Лазанья, 54), Самир.


"Сассуоло" - "Милан" 1:2

Голы: Рафаэл Леау, 1 - 0:1, Салемакерс, 26 - 0:2, Берарди, 89 - 1:2

"Сассуоло": Консильи, Рожерио (Кирьякопулос, 46), Феррари, Марлон, Толян (Мюльдюр, 61), Траоре (Обианг, 86), Джуричич (Бога, 57), Лопес, Бурабия, Берарди, Дефрель (Капуто, 46).

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Калабрия, Калулу, Тео, Тонали (Крунич, 46), Салемакерс (Кастильехо, 79), Кессиэ, Чалханоглу (Мальдини, 87), Браим Диас (Хеуге, 57), Рафаэл Леау.

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8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
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