"Интер" и "Милан" добыли победы в Серии А
Представляем результаты матчей 13-го тура итальянской Серии А.
"Торино" - "Болонья" 1:1
Голы: Верди, 69 - 1:0, Сориано, 78 - 1:1
"Торино": Милинкович-Савич, Бремер, Иццо (Войвода, 86), Войнович, Родригес, Ринкон, Лукич, Гояк (Мейте, 66), Линетти, Бонаццоли (Верди, 29), Белотти.
"Болонья": Анжело, Томиясу, Ларангейра, де Сильвестри (Дейкс, 62), Домингес (Схаутен, 63), Сванберг (Поли, 77), Медель, Сориано, Виньято, Барроу, Паласио.
"Интер" - "Специя" 2:1
Голы: Хакими, 51 - 1:0, Лукаку (пен), 71 - 2:0, Пикколи, 90 - 2:1
"Интер": Ханданович, Янг (Дармиан, 80), Шкриньяр, Бастони, Хакими (Д`Амброзио, 80), Барелла, Брозович (Видаль, 66), Гальярдини (Сенси, 46), де Врей, Лукаку (Перишич, 80), Мартинес.
"Специя": Проведель, Терци, Виньяли, Бастони, Исмайли, Дейола (Маджоре, 72), Риччи, Акампора, Мора (Агудело, 72), Джаси (Фариас, 80), Нзола (Пикколи, 80).
"Беневенто" - "Дженоа" 2:0
Голы: Инсинье, 57 - 1:0, Сау (пен), 89 - 2:0
"Беневенто": Монтипо, Туйя (Фулон, 80), Глик, Барба, Летициа, Капрари (Сау, 79), Хетемай, Импрота, Ионицэ, Инсинье (Тельо, 74), Лападула (Ди Серио, 79).
"Дженоа": Перин, Бани, Гольданига (Дзаппакоста, 75), Масьелло, Чиборра (Кришито, 58), Лерагер, Стураро (Радованович, 58), Пьяца, Гильоне, Дестро (Скамакка, 72), Шомуродов (Пандев, 58).
"Кальяри" - "Удинезе" 1:1
Голы: Ликояннис, 27 - 1:0, Лазанья, 57 - 1:1
"Кальяри": Краньо, Ликояннис, Годин, Карбони, Дзаппа, Жоао Педро (Перейро, 88), Марин, Рог (Олива, 88), Нандес, Соттиль (Симеоне, 79), Паволетти (Чеппителли, 64).
"Удинезе": Муссо, Ларсен (тер Авест, 89), Бонифаци (Де Майо, 90), Родриго Бекао, Зегелар, де Пауль, Уолас, Пуссетто (Несторовски, 78), Перейра (Мандрагора, 78), Деулофеу (Лазанья, 54), Самир.
"Сассуоло" - "Милан" 1:2
Голы: Рафаэл Леау, 1 - 0:1, Салемакерс, 26 - 0:2, Берарди, 89 - 1:2
"Сассуоло": Консильи, Рожерио (Кирьякопулос, 46), Феррари, Марлон, Толян (Мюльдюр, 61), Траоре (Обианг, 86), Джуричич (Бога, 57), Лопес, Бурабия, Берарди, Дефрель (Капуто, 46).
"Милан": Доннарумма, Романьоли, Калабрия, Калулу, Тео, Тонали (Крунич, 46), Салемакерс (Кастильехо, 79), Кессиэ, Чалханоглу (Мальдини, 87), Браим Диас (Хеуге, 57), Рафаэл Леау.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17