"Интер" и "Милан" поборются за форварда сборной Франции
"Интер" и "Милан" проявляют интерес к нападающему "Лилля" и сборной Франции Жонатану Иконе, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, итальянские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Лестера" и "Челси".
22-летний Иконе является воспитанником ПСЖ. За "Лилль" он выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард провел 34 матча, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. За сборную Франции Иконе сыграл 4 матча и забил 1 гол.
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
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|51
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|26
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