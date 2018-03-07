"Интер" и "Милан" поборются за хавбека "Галатасарая"



Кабовердийский полузащитник "Галатасарая" Гарри Родригеш может перейти в "Интер" или "Милан", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Интер" готов отдать за хавбека японца Юто Нагатомо, который сейчас играет за турков на правах аренды.

27-летний Родригеш выступает за "Галатасарай" с 2017 года, провел за клуб 37 матчей и забил 5 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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