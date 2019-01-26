"Интер" и "Милан" поборются за звезду китайской Суперлиги

"Интер" и "Милан" поборются за полузащитника "Далянь Ифан" Янника Феррейру Карраско, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, главным претендентом на звёздного бельгийца пока считаются "россонери", однако "нерадзурри" могут перехватить вингера, если клуб покинет Антонио Кандрева.

Карраско отправился в Китай в феврале 2018 года за 30 миллионов евро. В активе футболиста в составе "Далянь Ифан" 25 матчей, 7 голов и 5 ассистов.

Контракт игрока с клубом из Поднебесной рассчитан до 31 декабря 2021 года.

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