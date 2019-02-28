"Интер" и "Милан" поборются за звезду "Лацио"

"Интер" и "Милан" проявляют интерес к сербскому полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Goal.

По сведениям издания, оба клуба намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что в прошлом году сербом интересовались несколько топ-клубов, но тогда римский клуб оценил его в 150 миллионов ерво.

24-летний Милинкович-Савич выступает за "Лацио" с 2015 года, провел за клуб 151 матч во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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