"Интер" и "Милан" попытаются купить Видаля летом

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"Интер" и "Милан" попытаются купить Видаля летом
Чилийский полузащитник "Баварии" Артуро Видаль может вернуться в Италию, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Милан" и "Интер", которые готовы заплатить за него 30 миллионов евро. Трансфер может состояться летом 2018 года. 

Стоит отметить, что 30-летний Видаль уже ранее выступал в Серии А за "Ювентус".

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