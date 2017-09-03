"Интер" и "Милан" попытаются купить Видаля летом



Чилийский полузащитник "Баварии" Артуро Видаль может вернуться в Италию, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Милан" и "Интер", которые готовы заплатить за него 30 миллионов евро. Трансфер может состояться летом 2018 года.

Стоит отметить, что 30-летний Видаль уже ранее выступал в Серии А за "Ювентус".

Не пропустите: "Интер" обеспокоен ситуацией с Икарди. | http://soccernews.ru