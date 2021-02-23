"Интер" и "Милан" поспорят за хавбека "Лилля"

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"Интер" и "Милан" поспорят за хавбека "Лилля"Полузащитник "Лилля" Джонатан Иконе попал в сферу интересов итальянских грандов, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, в услугах футболиста заинтересованы "Интер" и "Милан". Французский клуб готов отпустить своего игрока не менее 30 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что за игрой вингера также следит дортмундская "Боруссия".

В сезоне 2020/2021 француз выходил на поле в футболке "Лилля" в 34 матчах. На его счету 7 голов и 5 результативных передач. Его команда лидирует после 26 туров в Лиге 1.

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