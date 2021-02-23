"Интер" и "Милан" поспорят за хавбека "Лилля"

Полузащитник "Лилля" Джонатан Иконе попал в сферу интересов итальянских грандов, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, в услугах футболиста заинтересованы "Интер" и "Милан". Французский клуб готов отпустить своего игрока не менее 30 миллионов евро.



Ранее СМИ сообщали, что за игрой вингера также следит дортмундская "Боруссия".