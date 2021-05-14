"Интер" и "Милан" поспорят за защитника "Челси"

Теги челсидавиде дзаппакостамиланинтер милантрансферы

"Интер" и "Милан" поспорят за защитника "Челси"

Фото Sky Sports

Фланговый защитник лондонского "Челси" Давиде Дзаппакоста интересен двум топ-клубам Серии А.

По информации Calciomercato, "Милан" и "Интер" хотят заполучить 28-летнего футболиста во время ближайшего трансферного окна.

Рыночная стоимость итальянского фулбека оценивается в 8 миллионов евро.

С сентября 2020 года Дзаппакоста выступает на правах аренды за "Дженоа", в его активе 24 матча, 4 гола и 2 ассиста.

Не пропустите: "Интер" может продать Лукаку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Широков высказался о Николиче

Широков высказался о Николиче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов