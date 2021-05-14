"Интер" и "Милан" поспорят за защитника "Челси"

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Фланговый защитник лондонского "Челси" Давиде Дзаппакоста интересен двум топ-клубам Серии А.

По информации Calciomercato, "Милан" и "Интер" хотят заполучить 28-летнего футболиста во время ближайшего трансферного окна.

Рыночная стоимость итальянского фулбека оценивается в 8 миллионов евро.

С сентября 2020 года Дзаппакоста выступает на правах аренды за "Дженоа", в его активе 24 матча, 4 гола и 2 ассиста.

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