"Интер" и "Милан" включились в борьбу за Ракитича

"Интер" и "Милан" планируют купить полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, передает Daily Mail.



Отметим, что игроком также интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус". Таким образом, уже четыре клуба зимой поборются за хавбека.



По информации издания, "Интер" проявляет самый активный интерес к 31-летнему игроку.



В этом сезоне Ракитич все реже появляется в стартовом составе, так как проигрывает конкуренцию новичку сине-гранатовых Френки де Йонгу. В пяти матчах за "Барсу" хорват не отметился результативными действиями.

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