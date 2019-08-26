"Интер" и "Монако" ведут переговоры об обмене футболистами

"Интер" и "Монако" могут осуществить обмен игроками, сообщает Sport Mediaset.

По сведениям издания, наставник монегасков Леонарду Жардим хочет видеть в своей команде полузащитника Жоау Мариу.

Если португалец отправится из Италию во Францию, то в обратном направлении может последовать форвард Пьетро Пеллегри.

Сейчас клубы ведут переговоры об условиях сделки. Трансферное окно в Европе закрывается 2 сентября.

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