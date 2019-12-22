"Интер" и "Наполи" могут обменяться форвардами в зимнее трансферное окно
"Интер" и "Наполи" ведут переговоры по обмену нападающими в январе, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, форвард миланцев Маттео Политано может перебраться в Неаполь, а в обратном направлении оправится нападающий "Наполи" Фернандо Льоренте. Планируется, что оба игрока сменят клубы на правах аренды.
В нынешнем сезоне 26-летний Политано провел за "Интер" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На счету 33-летнего Льоренте четыре мяча и одна голевая передача в 19 поединках за "Наполи".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Кальяри
|17
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Милан
|16
|21
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Сассуоло
|16
|19
|12
|Болонья
|16
|19
|13
|Хеллас Верона
|16
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|16
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|16
|13
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11