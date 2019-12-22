"Интер" и "Наполи" могут обменяться форвардами в зимнее трансферное окно

"Интер" и "Наполи" ведут переговоры по обмену нападающими в январе, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, форвард миланцев Маттео Политано может перебраться в Неаполь, а в обратном направлении оправится нападающий "Наполи" Фернандо Льоренте. Планируется, что оба игрока сменят клубы на правах аренды.

В нынешнем сезоне 26-летний Политано провел за "Интер" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На счету 33-летнего Льоренте четыре мяча и одна голевая передача в 19 поединках за "Наполи".

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