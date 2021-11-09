"Интер" и "Наполи" поборются за хавбека сборной Уругвая

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"Интер" и "Наполи" поборются за хавбека сборной Уругвая

Фото: инстаграм Наитана Нандеса/Автор неизвестен

Миланский "Интер" и неаполитанский "Наполи" проявляют интерес к полузащитнику "Кальяри" и сборной Уругвая Наитану Нандесу, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянские гранды намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также активный интерес к хавбеку проявляет "Вест Хэм".

В нынешнем сезоне 25-летний Нандес провел за "Кальяри" 11 поединков во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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