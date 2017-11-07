"Интер" и ПСЖ могут совершить обмен игроками

Миланский "Интер" не оставляет попыток заполучить полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" намерены предложить французскому клубу вариант с обменом 28-летнего аргентинца на хавбека Жоау Мариу.

Отмечается, что изначально Пасторе и Мариу могут поменяться командами на правах аренды.

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