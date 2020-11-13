"Интер" и ПСЖ могут в январе обменяться полузащитниками

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"Интер" и ПСЖ могут в январе обменяться полузащитниками

Во время зимнего трансферного окна может состояться громкий обмен игроками между "Интером" и ПСЖ.

По информации Football Italia, миланский клуб хочет заполучить полузащитника Леандро Паредеса.

Взамен аргентинца "нерадзурри" готовы предложить хавбека Кристиана Эриксена, который не прижился в Италии.

Рыночная стоимость игрока ПСЖ - 20 миллионов евро, игрока "Интера" - 50 миллионов.

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