"Интер" и ПСЖ могут в январе обменяться полузащитниками
Во время зимнего трансферного окна может состояться громкий обмен игроками между "Интером" и ПСЖ.
По информации Football Italia, миланский клуб хочет заполучить полузащитника Леандро Паредеса.
Взамен аргентинца "нерадзурри" готовы предложить хавбека Кристиана Эриксена, который не прижился в Италии.
Рыночная стоимость игрока ПСЖ - 20 миллионов евро, игрока "Интера" - 50 миллионов.
Не пропустите: "Интер" вступил в борьбу за одного из лидеров "Милана". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
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|63
|2
|Лацио
|26
|62
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|Интер Милан
|26
|57
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|26
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|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
|28
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|Торино
|26
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|16
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|26
|26
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|Дженоа
|26
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|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
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|27
|17