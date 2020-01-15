"Интер" и "Рома" близки к обмену игроками

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"Интер" и "Рома" близки к обмену игроками
Миланский "Интер" и римская "Рома" в ближайшее время могут обменяться игроками, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, нападающий миланцев Маттео Политано переедет в Рим, а в обратном направлении отправится защитник "волков" Маттео Политано.

В нынешнем сезоне 26-летний Спинаццола провел за "Рому" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Политано 15 матчей в составе "Интера".

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