"Интер" и "Рома" добыли победы в матчах Серии А

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"Интер" и "Рома" добыли победы в матчах Серии А

Представляем результаты матчей 8-го тура итальянской Серии А.

"Верона" - "Сассуоло" 0:2

Голы: Бога, 42 - 0:1, Берарди, 75 - 0:2

"Верона": Сильвестри, Чеккерини (Удоги, 68), Давидович, Маньяни, Димарко, Дзакканьи, Илич (Велозу, 68), Барак, Тамез, Ди Кармине (Сальседо, 78), Калинич (Колли, 38).

"Сассуоло": Консильи, Рожерио, Кирикеш, Толян (Айхан, 64), Феррари, Джуричич (Траоре, 73), Лопес (Обианг, 80), Бога (Марлон, 79), Локателли, Берарди, Распадори (Мюльдюр, 73).


"Сампдория" - "Болонья" 1:2

Голы: Торсбю, 7 - 1:0, Реджини (аг), 44 - 1:1, Орсолини, 52 - 1:2

"Сампдория": Аудеро, Йосида, Берешиньски, Реджини (Янкто, 71), Колли, Торсбю, Экдаль, Дамсгор, Адриен Силва (Рамирес, 66), Кандрева, Куальярелла.

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Томиясу, Хики, Ларангейра, Сванберг (Домингес, 69), Схаутен (Медель, 79), Сориано, Орсолини (Сансоне, 86), Паласио, Барроу (Виньято, 86).  


"Рома" - "Парма" 3:0

Голы: Майораль, 28 - 1:0, Мхитарян, 32 - 2:0, Мхитарян, 40 - 3:0

"Рома": Миранте, Карсдорп, Манчини, Рожер (Жезус, 53), Спинаццола (Бруно Перес, 79), Вильяр (Диавара, 80), Кристанте, Мхитарян, Верету, Педро (Пеллегрини, 80), Майораль (Карлес Перес, 65).

"Парма": Сепе, Осорио (Брунетта, 63), Бруну Алвеш, Пеццелла (Якопони, 85), Гальоло, Сипрьен, Грасси (Бюси, 82), Зом, Куцка (Куртич, 62), Жервиньо (Карамо, 62), Инглезе.


"Интер" - "Торино" 4:2

Голы: Дзадза, 45 - 0:1, Ансальди (пен), 62 - 0:2, Санчес, 64 - 1:2, Лукаку, 67 - 2:2, Лукаку (пен), 84 - 3:2, Мартинес, 90 - 4:2

"Интер": Ханданович, Янг (Перишич, 74), Раноккия (де Врей, 74), Бастони, Хакими, Видаль, Барелла, Санчес (Наингголан, 86), Гальярдини (Мартинес, 65), Д`Амброзио (Шкриньяр, 65), Лукаку.

"Торино": Сиригу, Ансальди, Нкулу, Войнович, Синго, Ринкон (Эдера, 85), Линетти, Верди (Бонаццоли, 42), Мейте, Бремер, Дзадза.  

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9 Парма Парма 26 36
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