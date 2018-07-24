"Интер" и "Рома" интересуются хавбеком сборной Мексики

"Интер" и "Рома" проявляют интерес к мексиканскому полузащитнику "Порту" Эктору Эррере, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Контракт хавбека с "драконами" истекает через год, но клуб все равно требует за него полную сумму отступных, которая составляет 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне 28-летний Эррера провел за "Порту" 42 матча, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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