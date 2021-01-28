"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками
Итальянские "Интер" и "Рома" могут совершить обмен игроками, сообщает в своем Твиттере журналист Фабрицио Романо.
Как информирует источник, форвард "Ромы" Эдин Джеко может отправится в Милан, а нападающий "Интера" Алексис Санчес - в обратном направлении. Переговоры по сделке находятся на ранней стадии.
Напомним, Джеко был исключен из состава римлян и лишен капитанской повязки после конфликта с главным тренером команды Пауло Фонсекой.
В сезоне 2020/2021 в Серии А на счету 34-летнего боснийца 7 голов в 15 играх. 32-летний Санчес провел 23 матча во всех турнирах. В его активе два гола и три результативные передачи.
Читать также: Джеко тренируется отдельно от команды. Конфликт с Фонсекой не улажен | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17