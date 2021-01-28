"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками

Итальянские "Интер" и "Рома" могут совершить обмен игроками, сообщает в своем Твиттере журналист Фабрицио Романо.

Как информирует источник, форвард "Ромы" Эдин Джеко может отправится в Милан, а нападающий "Интера" Алексис Санчес - в обратном направлении. Переговоры по сделке находятся на ранней стадии.



Напомним, Джеко был исключен из состава римлян и лишен капитанской повязки после конфликта с главным тренером команды Пауло Фонсекой.