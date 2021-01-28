"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками

Теги интер миланромаэдин джекоалексис санчес

"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игрокамиИтальянские "Интер" и "Рома" могут совершить обмен игроками, сообщает в своем Твиттере журналист Фабрицио Романо.

Как информирует источник, форвард "Ромы" Эдин Джеко может отправится в Милан, а нападающий "Интера" Алексис Санчес - в обратном направлении. Переговоры по сделке находятся на ранней стадии.

Напомним, Джеко был исключен из состава римлян и лишен капитанской повязки после конфликта с главным тренером команды Пауло Фонсекой.

В сезоне 2020/2021 в Серии А на счету 34-летнего боснийца 7 голов в 15 играх. 32-летний Санчес провел 23 матча во всех турнирах. В его активе два гола и три результативные передачи.

Читать также: Джеко тренируется отдельно от команды. Конфликт с Фонсекой не улажен | http://soccernews.ru
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