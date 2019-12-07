"Интер" и "Рома" не выявили победителя в матче Серии А

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"Интер" и "Рома" не выявили победителя в матче Серии А

В 15-м туре итальянской Серии А "Интер" поделил очки с "Ромой".

"Нерадзурри" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Ювентус" на два очка. Римский клуб идет на четвертой позиции.

"Интер" - "Рома" 0:0

"Интер": Ханданович, Годин, Шкриньяр, де Врей, Бираги (Д`Амброзио, 88), Брозович, Валеро (Асамоа, 72), Весино, Кандрева (Лазаро, 45), Мартинес, Лукаку.

"Рома": Миранте, Смоллинг, Манчини, Коларов, Сантон (Спинаццола, 16), Пеллегрини, Мхитарян, Дзаньоло, Верету, Перотти (Джеко, 68), Диавара.

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