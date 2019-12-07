"Интер" и "Рома" не выявили победителя в матче Серии А
В 15-м туре итальянской Серии А "Интер" поделил очки с "Ромой".
"Нерадзурри" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Ювентус" на два очка. Римский клуб идет на четвертой позиции.
"Интер" - "Рома" 0:0
"Интер": Ханданович, Годин, Шкриньяр, де Врей, Бираги (Д`Амброзио, 88), Брозович, Валеро (Асамоа, 72), Весино, Кандрева (Лазаро, 45), Мартинес, Лукаку.
"Рома": Миранте, Смоллинг, Манчини, Коларов, Сантон (Спинаццола, 16), Пеллегрини, Мхитарян, Дзаньоло, Верету, Перотти (Джеко, 68), Диавара.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Кальяри
|14
|28
|5
|Рома
|14
|28
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|14
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7