"Интер" и "Рома" планируют обменяться игроками этой зимой

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"Интер" и "Рома" планируют обменяться игроками этой зимой

Миланский "Интер" ведет переговоры с "Ромой" по поводу возможного обмена игроками, утверждает Sky Sport Italia.

По данным источника, стороны близки к реализации сделки. "Интер" намерен арендовать защитника Леонардо Спинаццола, а "Рома" хочет купить нападающего Маттео Политано.

26-летний Леонардо Спинаццола в нынешнем сезоне участвовал в 16 матчах за "Рому", забив 1 гол и сделав 1 ассист. У Политано в активе 15 матчей за "Интер".

А еще: "Рома" определила три кандидатуры на замену травмированному Дзаньоло| http://soccernews.ru

 
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