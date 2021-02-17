"Интер" и "Рома" поборются за аргентинского вратаря

Миланский "Интер" и римская "Рома" проявляют интерес к аргентинскому вратарю "Удинезе" Хуану Муссо, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, тренерский штаб "Ромы" недоволен игрой нынешнего первого номера Пау Лопеса, поэтому требует купить нового голкипера. "Интер" рассматривает кандидатуру Муссо в качестве замены 36-летнему ветерану команды Самиру Хандановичу. "Удинезе" готов расстаться с аргентинцем, но хочет получить за него 20 миллионов евро.

26-летний Муссо в нынешнем сезоне провел за "Удинезе" 21 матч во всех турнирах и пропустил 27 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. За сборную Аргентины сыграл 1 матч.

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