"Интер" и "Рома" поборются за аргентинского вратаря
Миланский "Интер" и римская "Рома" проявляют интерес к аргентинскому вратарю "Удинезе" Хуану Муссо, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, тренерский штаб "Ромы" недоволен игрой нынешнего первого номера Пау Лопеса, поэтому требует купить нового голкипера. "Интер" рассматривает кандидатуру Муссо в качестве замены 36-летнему ветерану команды Самиру Хандановичу. "Удинезе" готов расстаться с аргентинцем, но хочет получить за него 20 миллионов евро.
26-летний Муссо в нынешнем сезоне провел за "Удинезе" 21 матч во всех турнирах и пропустил 27 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. За сборную Аргентины сыграл 1 матч.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17