"Интер" и "Рома" поборются за голкипера

Голкипер "Крузейро" Габриэл Бразао может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Football Italia, борьбу за 18-летнего бразильца ведут "Интер" и "Рома" Стоимость сделки оценивается в 2,5 миллиона евро.

Отметим, что соглашение Бразао с клубом действует до 2021 года.

В 2017 году Бразао провел 7 матчей за сборную Бразилии на Чемпионате Мира u17. В пяти из них он отстоял на ноль.

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