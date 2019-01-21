"Интер" и "Рома" поборются за лучшего бомбардира Серии А
"Интер" и "Рома" поборются за нападающего "Аталанты" Дувана Сапату, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, оба клуба в виду проблем с атакой рассматривают вариант с подписанием 27-летнего колумбийца.
За форварда, который накануне оформил покер в матче с "Фрозиноне" и стал лучшим бомбардиром Серии А наряду с Криштиану Роналду и Фабио Квальяреллой, придётся заплатить порядка 40 миллионов евро.
Стоит отметить, что права на Сапату принадлежат "Сампдории". "Аталанта" арендовала его прошлым летом на два сезона за 14 миллионов евро с опцией выкупа за 12 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Рома
|20
|33
|5
|Лацио
|20
|32
|6
|Милан
|19
|31
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|19
|8