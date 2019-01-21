"Интер" и "Рома" поборются за лучшего бомбардира Серии А

"Интер" и "Рома" поборются за нападающего "Аталанты" Дувана Сапату, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, оба клуба в виду проблем с атакой рассматривают вариант с подписанием 27-летнего колумбийца.

За форварда, который накануне оформил покер в матче с "Фрозиноне" и стал лучшим бомбардиром Серии А наряду с Криштиану Роналду и Фабио Квальяреллой, придётся заплатить порядка 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что права на Сапату принадлежат "Сампдории". "Аталанта" арендовала его прошлым летом на два сезона за 14 миллионов евро с опцией выкупа за 12 миллионов.

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